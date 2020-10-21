Актрису Ольгу Дроздову из «Бандитского Петербурга» госпитализировали в Москве

21 октября, ночью, народную артистку России Ольгу Дроздову госпитализировали в одну из клиник Москвы. Она жаловалась на головные боли и боли в области сердца.

Как сообщает РЕН ТВ, в настоящий момент состояние Ольги Дроздовой медики оценивают как стабильное. Уточняется, что в больнице народная артистка проведет несколько дней.

Напомним, что Ольга Дроздова стала известной благодаря таким фильмам, как «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат.», «Остановка по требованию» и другим. Также актриса играет в петербургском театре Музкомедии и является деканом театрального Института современного искусства в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге квартиру местного артиста балета обчистили на 120 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленник пробрался в жилище, подобрав ключи от входной двери.