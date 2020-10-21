Школа на окраине или гимназия в центре: что выбрать?

Лет 20-30 назад обычные школы на окраинах Петербурга и сравниться не могли с привилегированными лицеями и гимназиями в историческом центре. Учебные заведения на периферии считались оплотом короткостриженных подростков, которые не сильно интересовались учебой. Поэтому в такие школы особо не вкладывались, а все внимание и ресурсы направлялись на обучение и воспитание детей из благополучных центральных районов.

Петербургский музыкант и один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик провел детство в микрорайоне Купчино и учился аж в трех городских школах: 219-й, 310-й и 230-й. По его словам, он хорошо помнит каждую. В те годы, говорит Новик, спортзалы и пришкольные площадки были совсем не такими, как сейчас: турник и шведская стенка — вот и все развлечения: «Мне кажется, могло бы быть больше разнообразия в инвентаре и снарядах. По сравнению с советскими временами сейчас, во-первых, больше уличных площадок, в том числе спортивных, оборудованных тренажерами. К тому же у них покрытие из резиновой крошки — оно не травматично и лучше подходит, например, для прыжков. Если говорить о других дисциплинах, то хотелось, например, делать больше опытов по химии. В «Ералаше» это всегда так интересно показывали, но потом выяснялось, что в школах нет вообще ничего и опытов не поставить».

Культовому переводчику, писателю, публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову aka Гоблину, который как и Билли Новик не усидел в одной школе, начав, по его словам, с 219-й и закончив 230-й, на уроках, кажется, было тесновато: «Было хорошо и интересно, вот только народу было очень много — а это не способствовало, так сказать, дисциплине и глубокому получению знаний».

Бурное развитие городских окраин полностью изменило ситуацию: школы стали совсем другими и теперь по уровню оснащения и качеству образования они ни в чем не уступают уважаемым учебным заведениям в сердце Петербурга. Особенно в период эпидемии коронавируса, когда из-за необходимости соблюдать меры предосторожности педагогам пришлось изменить учебный процесс. Сделать это в школах, которые строились в центральных районах еще по советским и даже дореволюционным нормам, по словам преподавателей, достаточно непросто.

«Вирус стал для всех испытанием и заставил оперативно перестроиться, — говорит директор Президентского физико-математического лицея №239 в Центральном районе Максим Пратусевич. — Уже весной на первое место вышло умение работать дистанционно, при этом важно было сохранить контакт с учениками. Сейчас все в школе, но новая реальность все-таки наложила свой отпечаток: мы постарались построить учебный процесс так, чтобы классы друг с другом не пересекались, а если в каком-то из них заболеет хотя бы один человек, весь коллектив снова будет заниматься удаленно и, конечно, отказались от массовых мероприятий. Наши вестибюли и коридоры тесноваты, но кабинеты просторные, с точки зрения технического оснащения мы не ущемлены, преподаватели гибкие и готовы к переходу в онлайн и обратно».

В свою очередь в школах, которые были построены совсем недавно, противостоять коронавирусу гораздо легче: коридоры просторнее, классы – шире, а планировочные решения позволяют развести потоки детей по отдельным помещениям без ущерба для получения знаний.

Так, в абсолютно новой школе №469 в Выборгском районе (мкрн. «Северная долина» у метро «Парнас»), построенной в 2019 году, не боятся вспышки Covid-19. По словам директора Юлии Купоровой, учебное заведение создано с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований — предусмотрен «планировочный» барьер на пути вирусов и микробов. То есть, школа спроектирована таким образом, что риск передачи инфекции между группами детей значительно снижается.

«Вместо двух входов и выходов — для старших классов и младших, как было раньше, у нас работают все шесть. В итоге дети друг с другом практически не пересекаются, что снижает риск заражения вирусом», — подтверждает директор школы №469 Юлия Купорова.

Если в советские времена школы, например, в Купчино или Ржевке строились по типовым проектам, то сегодня любой застройщик, занимающийся комплексным развитием территорий (когда вместе с жильем сдаются детские сады, поликлиники, магазины, парикмахерские, дороги и т.п.) может возводить образовательные учреждения по индивидуальным чертежам. Именно по такому проекту компания «Главстрой Санкт-Петербург» Олега Дерипаски, создавшая на севере Петербурга микрорайон на 125 тыс. человек, сдала городу школу №469 для юных жителей «Северной долины».

«Сейчас школы строят не по классно-коридорной системе», — подтверждает Максим Пратусевич. Действительно, большие пространства, перепады высоты, трансформируемые помещения: советский и современный стиль — как небо и земля.

«Когда мы стали Президентским лицеем, нам предложили построить школу по любому проекту, который мы захотим, с любым материально-техническим обеспечением. Но мы решили этого не делать и остались в центре города», — заключает он. Это и понятно: намоленное место, со своими неповторимыми атмосферой, историей, традициями, но современной «начинкой».

А вот Юлии Купоровой, возглавляющей образовательное учреждение на окраине города, есть с чем сравнить. До открытия в 2019 году в ЖК «Северная долина» нового учебного заведения площадкой для 469-й школы служили старые помещения в 2 тыс. кв. метров. Сейчас площадь в 10 раз больше, есть целых два бассейна, просторные и оснащенные по последнему слову, как мечтал Билли Новик, спортивные залы и площадки, лаборатории, лингафонные кабинеты и прочее. А главное — просторно. Дмитрию Пучкову бы точно понравилось. Впрочем, не ему одному. В преимуществах такой среды для обучения не сомневаются и другие видные деятели.

«Чем больше бассейнов, разметок, классов, рекреаций, чем лучше физкультурные залы, тем лучше детям учиться в школе», — поделился в интервью с корреспондентом Gazeta.SPb.ru российский историк и петербургский краевед Лев Лурье, который в свое время основал Санкт-Петербургскую классическую гимназию №610 на Петроградской стороне, где и преподает. «Конечно, то, что делают сейчас — гораздо более красиво, чем то, что было во времена моей молодости, — признался исследователь, социолог, теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин, которому однажды удалось побывать в Иннополисе под Казанью. — Мы в 60-е годы, когда учились, в 80-е, когда работали, примерно так себе и представляли идеальную школу».

В наши дни школы на окраине давно потеряли статус «неблагополучных». В них есть бассейны, стадионы, IT-классы и отличные преподаватели. В них больше места, они светлее и просторнее школ, зажатых между дворами-колодцами. Но главное – они стали центром притяжения для детей, трамплином в мир новых знаний и местом, где можно освоить не только стандартные предметы, но и кибернетику, инженерный дизайн и робототехнику. К тому же, ведущие вузы Петербурга все чаще выбирают такие учебные заведения в качестве источника новых студентов и экспериментальной площадки для интеграции своих программ в школьную практику.

Совсем скоро на Парнасе появится очередная такая школа. Весной в ЖК «Северная долина» началось строительство еще одного образовательного учреждения — школьники переступят его порог в новом учебном году. Возведением занимается «Главстрой Санкт-Петербург», основателем которого является Олег Дерипаска. К середине этой осени компания успела реализовать 12 объектов (школ и детских садов), а к моменту завершения проектов «Северная долина» и «Юнтолово» в обоих жилых комплексах заработают 49. И речь не просто о четырех стенах, а о целом образовательном кластере.

Благодаря сотрудничеству с крупными петербургскими вузами планируется создать специальную программу — концепцию кураторства, чтобы ребята получали дополнительные знания и имели возможность для дальнейшего поступления. Опыт в подобного рода вещах у «Главстрой Санкт-Петербург» большой, ведь Олег Дерипаска является зачинателем не одного крупного образовательного проекта. Например, он основал и содействует Фонду развития теоретической физики и математики «Базис», учрежденному 5 лет назад, чья деятельность направлена на поддержание соответствующих наук. Также предприниматель развивает центр обучения школьников цифровым дисциплинам «ТехноСпейс», открытый в 2019 году в Усть-Лабинске — там преподают дизайн, мобильную робототехнику, прототипирование и другие перспективные дисциплины. Возможность изучать некоторые из них есть кстати и у ребят из 469-й школы — в рамках Центра цифрового образования «IT-клуб». По словам директора учебного заведения Юлии Купоровой, сейчас уже работают группы для 1-6 классов.

Отметим, что в 2020 году за парты 1 сентября сели 353 тыс. юных петербуржцев, из них 62 тыс. — первоклассники. Год от года количество ребят, которые впервые переступают порог учебных заведений, только увеличивается. По данным комитета по образованию, в 2019-м таких было около 59 тыс., в 2018-м — 58 тыс., в 2017-м — около 56 тыс., в 2016-м — 52 тыс. Поэтому вопрос строительства новых современных школ в Петербурге как никогда актуален. Особенно на окраинах, где так много молодых семей с детьми.