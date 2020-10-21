В Петербурге протестировали беспилотное такси с модулем распознавания

В Петербурге протестировали беспилотное такси с модулем распознавания
В Петербурге протестировали беспилотное такси. Фото: pixabay.com

В Северной столице успешно протестировали первое беспилотное такси с новой системой self-driving. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика искусственного интеллекта для беспилотника Ralient.

Отмечается, что новшество беспилотного такси заключается в отказе от HD-карт, которые необходимы для сканирования уличного пространства в 3D-формате. Вместо этого разработчики смогли создать систему self-driving, которая позволяет искусственному интеллекту использовать обычные карты. Именно такие есть у человека в навигационных системах.

Кроме этого, специалисты из Ralient добавили в модель беспилотника трехмерное распознавание, оно позволяет устройству фиксировать объекты с одной камеры.

Испытания проходили без участия водителя. В планах разработчиков развить скорость такого такси до 110 км/ч и обеспечить работу автомобиля при любой погоде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что искусственный интеллект научили распознавать одиноких людей по речи.

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