Mercedes задавил пешехода на Ударников

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства трагической аварии в Красногвардейском районе. Там погиб пешеход.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, авария произошла после полуночи в четверг, 22 октября. На проспекте Ударников Mercedes налетел на мужчину 1980 года рождения. Уточняется, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.
В результате пострадавший умер на месте ДТП. По факту проводят проверку.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Колпинском районе Петербурга, в результате которого пострадал человек. Мужчину после аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.