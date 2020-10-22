Mercedes задавил пешехода на Ударников

Mercedes задавил пешехода на Ударников
ДТП на проспекте Ударников. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства трагической аварии в Красногвардейском районе. Там погиб пешеход.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, авария произошла после полуночи в четверг, 22 октября. На проспекте Ударников Mercedes налетел на мужчину 1980 года рождения. Уточняется, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

В результате пострадавший умер на месте ДТП. По факту проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Колпинском районе Петербурга, в результате которого пострадал человек. Мужчину после аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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