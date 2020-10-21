В Колпинском районе в ДТП пострадал человек

Мужчину после аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Колпинском районе накануне, 21 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на территории Ижорского завода – там легковушка по непонятной причине врезалась в стоящий грузовик с прицепом. В результате травмы получил водитель. На место прибыли медики, которые госпитализировали его в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Товарищеском в ДТП пострадали три пешехода. На место уже прибыли сотрудники МЧС и скорой. Подробности не уточняются.