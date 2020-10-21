На Товарищеском в ДТП пострадали три пешехода

На место уже прибыли сотрудники МЧС и скорой. Подробности не уточняются.

В Невском районе сегодня вечером, 21 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко – там автомобиль наехал на троих пешеходов. Не уточнятся, в каком состоянии они находятся после инцидента.

Известно лишь, что все остались живы. На место прибыли спасатели и карета реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются. Тем временем на участке дороги образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Косыгина машина жениха и невесты влетела в остановку с людьми, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, по предварительной информации травмы получили водитель и пассажир.