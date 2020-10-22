В Москве задержан экс-замглавы Росгвардии, его подозревают в мошенничестве

Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко подозревают в мошенничестве. Его уже задержали в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что Милейко был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Отмечается, что в Росгвардии знали, что у следователей «есть вопросы» к бывшему заместителю руководителя. При этом известно, что все следственные действия проводятся по инициативе Росгвардии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что топ-менеджер банка «Траст» был арестован по решению суда по делу о мошенничестве. Речь идет о сумме почти в миллиард рублей. В хищении 900 миллионов рублей Михаила Хабарова обвинил бывший партнер по бизнесу Александр Богатников.