Петербуржцы утепляются к зиме: вырос спрос на теплую одежду

В Петербурге жители начали готовиться к похолоданию. Горожане закупаются верхней одеждой на позднюю осень и зиму.

К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Авито». Так, в Северной столице спрос в категории «Верхняя одежда» увеличился на 22%. Примечательно, что в Москве этот показатель составил только 6%. Впрочем, самым популярным запросом в обоих городах стали «пуховик» и «куртка».

Уточняется, что рост спроса на теплую верхнюю одежду зафиксировали с 5 по 18 октября – в этот период пользователи искали пуховики на 50% активнее, чем в конце сентября. Средняя цена такого товара в Петербурге составляет 2,5 тысячи рублей. Активнее, чем в конце сентября интересовались петербуржцы парками — их искали на 38% чаще.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России на 14% вырос спрос на покупку помещений под точки общепита.