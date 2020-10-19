В России на 14% вырос спрос на покупку помещений под точки общепита

В России на 14% вырос спрос на покупку помещений под точки общепита
Несмотря на кризисную ситуацию, многие предприниматели, умудряются извлечь из неё выгоду, судя по растущим показателям. Фото: pixabay.com

По итогам третьего квартала 2020 года в российских городах на 14% вырос спрос на приобретение помещений для точек общественного питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за минувшие три месяца россияне более активно стали интересоваться покупкой торговых помещений. Спрос на офисы при этом остался на прошлогоднем уровне. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация является следствием снижения депозитных ставок банками, передают «Известия». Кроме того, люди стремятся выгодно и надежно вложить деньги на фоне нестабильной экономической ситуации и падения курса рубля. Также инвесторы пользуются кризисным положением собственников, многие из которых ввиду пандемии лишились арендаторов.

Логичным является увеличение цены коммерческих объектов, как при продаже, так и при сдаче в аренду. Наибольшее подорожание помещений на продажу выявлено в Омске, Севастополе и Иркутске. Аренда подорожала значительнее всего в Омске, Петербурге и Красноярске.

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