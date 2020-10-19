Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых удаленных профессиях

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали профессии, которые помогут, работая дистанционно, получать внушительную зарплату.

Наиболее привлекательной с этой точки зрения является вакансия программиста-аналитика 1С с опытом работы не менее четырех лет. На этой должности кандидату предлагает 270 тысяч рублей в месяц. Немногим уступает позиция менеджера внешне-экономической деятельности с пятилетним опытом работы и знанием иностранных языков, пишет «РИА Новости».

До 180 тысяч рублей может получать backend-разработчик, имеющий за плечами как минимум три года работы на сходных позициях. До 140 тысяч может получить Html-верстальщик (Senior) с опытом от двух лет и владением HTML5 и CSS3. Преподаватель на онлайн-курсах по UX/UI веб-дизайну может претендовать на зарплату в 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выросло количество вакансий в сфере медицины.