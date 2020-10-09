В Петербурге увеличилось количество вакансий в сфере медицины

В России увеличился спрос на сотрудников в сфере медицины. Фото: pixabay

В России увеличился спрос на сотрудников в сфере медицины. Фото: pixabay

На волне разговоров о второй волне коронавируса работодатели стали заранее готовиться к новым пикам нагрузки. Интерес соискателей к массовым вакансиям в сфере медицины в Санкт-Петербурге вырос на 25% за три прошедших месяца. Об этом сообщает аналитический центр Авито Работы.

Сообщается, что больше всего работодатели заинтересованы в поиске медсестер и санитаров. Количество вакансий в России по данным направлениям выросло за последний квартал на 39% и 22%. Таким работникам в Петербурге готовы предложить зарплату в размере 40 тыс. рублей.

В целом, средняя зарплата линейных сотрудников в России за последний квартал составила 35 тыс. рублей в месяц. При этом санитары получают больше – примерно 39 тыс. рублей. Медсестрам предлагают работодатели 30 тыс. рублей.

В рейтинге зарплат в сфере медицины лидирует Москва с показателем 50 тыс. рублей в месяц. Самый высокий рост был отмечен в Екатеринбурге – за прошедший квартал зарплата составила 35 тыс. рублей.

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