Безработный заявил о бомбе в детском садике а Маршала Захарова

В Петербурге правоохранителям пришлось проверить «заминированный» детский сад в Красносельском районе. Сообщение о бомбе поступило по телефону.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 21 октября. Местный житель заявил, что получил сообщение о заминировании детского сада на Маршала Захарова.

Учреждение проверили, но ничего подозрительного не заметили. Эвакуировать никого не стали.

Ранее gazeta.spb.ru писала об анонимном письме в ФСБ России. В нем говорилось о заминировании 13 торговых центров в Петербурге. Сообщение также оказалось ложным.