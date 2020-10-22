Безработный заявил о бомбе в детском садике а Маршала Захарова

Безработный заявил о бомбе в детском садике а Маршала Захарова
В Петербурге "заминировали" детсад. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранителям пришлось проверить «заминированный» детский сад в Красносельском районе. Сообщение о бомбе поступило по телефону.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 21 октября. Местный житель заявил, что получил сообщение о заминировании детского сада на Маршала Захарова.

Учреждение проверили, но ничего подозрительного не заметили. Эвакуировать никого не стали.

Ранее gazeta.spb.ru писала об анонимном письме в ФСБ России. В нем говорилось о заминировании 13 торговых центров в Петербурге. Сообщение также оказалось ложным.

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