В России подскочили продажи вторичного жилья

На рынке наблюдается и ускорение темпов реализации квартир. Фото: pixabay.com

На рынке наблюдается и ускорение темпов реализации квартир. Фото: pixabay.com

Жители России начали активно скупать жилье на вторичном рынке. После продолжительного застоя из-за пандемии коронавируса «наиболее ликвидные объекты» стали продаваться за неделю.

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование риэлторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», в первой половине октября этого года продавцы недвижимости получили на 60% больше авансов, чем годом ранее.

На рынке наблюдается и ускорение темпов реализации квартир. Теперь объекты уходят с рынка за неделю, тогда как до пандемии квартиры могли продаваться в течение месяца.

По мнению экспертов, ситуация, которая наблюдалась на рынке весной 2020 года, не повторится, поскольку вторая волна пандемии пройдет с менее строгими ограничениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на квартиры в новостройках в Петербурге увеличился на 28%.