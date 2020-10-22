В России подскочили продажи вторичного жилья

Жители России начали активно скупать жилье на вторичном рынке. После продолжительного застоя из-за пандемии коронавируса «наиболее ликвидные объекты» стали продаваться за неделю.
Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование риэлторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость», в первой половине октября этого года продавцы недвижимости получили на 60% больше авансов, чем годом ранее.
На рынке наблюдается и ускорение темпов реализации квартир. Теперь объекты уходят с рынка за неделю, тогда как до пандемии квартиры могли продаваться в течение месяца.
По мнению экспертов, ситуация, которая наблюдалась на рынке весной 2020 года, не повторится, поскольку вторая волна пандемии пройдет с менее строгими ограничениями.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на квартиры в новостройках в Петербурге увеличился на 28%.