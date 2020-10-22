Квартира загорелась в доме на Невском проспекте, жильцов эвакуировали

В центре Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар в историческом жилом доме. О пострадавших не сообщается.

Об этом стало известно днем в четверг, 22 октября. По информации главного управления МЧС по Петербургу, все произошло в пятиэтажном доме №146 по Невскому проспекту. Огонь распространился по двухкомнатной квартире на третьем этаже.

В ведомстве сообщили, что горит обстановка в одной из комнат и потолок на площади 30 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали девятерых жильцов с вышележащих этажей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают спецслужбы. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детей эвакуировали из детсада на Косыгина из-за короткого замыкания.