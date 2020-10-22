Доля свободных помещений в сфере уличной торговли Петербурга достигла рекордных значений

По итогам третьего квартала 2020 года, доля пустующих помещений в стрит-ритейле на основных торговых улицах Петербурга составила 14,4%, что является максимальным показателем последних пяти лет.

О кризисном положении свидетельствует отчет компании Colliers International. По итогам третьего квартала, на основых торговых коридорах Северной столицы освободилось 43 точки. В общей сложности, с января по сентябрь пустующими остаются 123 помещения, то есть — каждое седьмое в городе.

Больше всего арендаторов покинули Старо-Невский проспект, на котором освободилось 18% площадей. Причем закрываются не только точки общепита, но и магазины одежды, банковские отделения и финансовые организации. На Невском проспекте вакантность составляет 14,8%. Теперь собственники помещений готовы делать новым арендаторам скидки, отмечают эксперты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу лета в Петербурге стало на 416 заведений меньше.