Петербургский стрит-ритейл за полгода лишился 416 заведений

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

В Северной столице за первые шесть месяцев текущего года прекратили работу 416 заведений стрит-ритейла, что в 2,4 раза больше показателя прошлого года.

Об этом информирует в своем отчете консалтинговая компания Knight Frank. Большая часть из закрывшихся точек (41%), как нетрудно догадаться, занималась общественным питанием — среди них прекратили свою деятельность, в основном рестораны (43%), затем бары (13%) и кофейни (11%).

С ростом темпов закрытия заведения эксперты также отмечают, что открывать новые проекты в кризисном сегменте сейчас не торопятся. Открылось первое полугодие всего 402 заведения, что на 20% ниже показателей 2019-го. Напомним, что арендодатели также переживают не лучшие времени, ведь пустые коммерческие помещения достигли максимального объема за последние пять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в Северной столице заработает московский онлайн-ритейлер продуктов «Утконос».