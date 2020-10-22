Певица Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР

Певица Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР
Юлия Чичерина и глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Instagram @julia_chicherina

Популярная в 1990-х и 2000-х годах певица Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Фотографию с главой ДНР Денисом Пушилиным и новым паспортом в руках Чичерина опубликовала в своем Instagram в четверг, 22 октября. «Теперь я Дончаночка», — подписала снимок Юлия. Отметим, что певица активно поддерживает не только ДНР, но и Луганскую народную республику.

С начала политического конфликта на территории Донбасса Чичерина неоднократно посещала обе республики, давая там концерты. Три года назад, в мае 2017-го, ей вручили паспорт ЛНР. Стоит напомнить, что в феврале 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому на территории России временно признаются паспорта ДНР и ЛНР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Юлия Чичерина отправилась к месту военных действий и попала под обстрел.

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