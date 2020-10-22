Tesla отчиталась о рекордно высокой квартальной выручке и прибыли

С начала года акции Tesla выросли на 400%. Фото: pixabay.com

С начала года акции Tesla выросли на 400%. Фото: pixabay.com

Tesla — компания Илона Маска, занимающаяся производством электрокаров, — отчиталась о рекордно высокой выручке и прибыли за третий квартал 2020 года, чем удивила экспертов.

За указанный период выручка Tesla поднялась до небывалых 8,8 млрд долларов, то есть выросла на 39%. Кроме того, этот квартал является пятым подряд, прибыльно завершившимся для компании. Чистая прибыль Tesla за три месяца увеличилась на 141%, достигнув 331 млн долларов.

Вероятнее всего, 2020 год станет первым стабильно прибыльным для Tesla. Отметим, что продажи электрокаров заметно возрастают: за третий квартал компания реализовала 139 тысяч машин. Целью производителя является продажа как минимум 500 тысяч единиц авто. Детище Илона Маска планирует активно развиваться в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 2024 году стоимость электрокаров снизится до цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.