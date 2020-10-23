В Гатчинском районе среди ночи тушили дом

Огонь успел распространиться на площади в 80 квадратных метров.

В Гатчинском районе Ленинградской области этой ночью, 23 октября, произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Все случилось в СНТ РИФ – там загорелось здание на площади в 80 квадратных метров. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.

Они справились с возгоранием примерно за час. По предварительным данным, никто не пострадал. Пока что не удалось выяснить, каковы обстоятельства инцидента, и кто стал его виновником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ликвидации огня на Кирочной улице задействовано более 50 пожарных. Сообщается, что на место прибыла скорая помощь, ДПС, представители управляющей компании. Жители эвакуированы во двор.