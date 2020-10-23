На Большевиков неизвестный подорвал банкомат и ушел ни с чем

Злоумышленник успел скрыться с места происшествия, но у полицейских есть его приметы.

В Невском районе накануне, 22 октября, произошел подрыв банкомата. Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный поздней ночью пробрался в ПАО «ЮниКредит Банк» на проспекте Большевиков. Он закачал из баллона неустановленный газ в один из банкоматов и подорвал его. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Отмечается, что деньги не пропали, так что преступник остался ни с чем.

На месте работало видеонаблюдение, поэтому полицейским известны некоторые приметы мужчины. На вид он не старше 35 лет, был одет в темную одежду. Также удалось найти следы пальцев рук.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге перед судом предстанет грабитель банкоматов.