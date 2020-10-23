В петербургской парадной изнасиловали школьницу: подозреваемый лечился в психбольнице

Задержать обвиняемого смогли спустя несколько дней.

В Санкт-Петербурге 19 октября произошло изнасилование подростка 2007 года рождения. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось в парадной на улице Большая Зеленина. По предварительным данным, злоумышленник напал на девочку и совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка рассказала о случившемся отцу.

Спустя несколько дней был задержан мужчина 1960 года рождения. Его арестовали по ранее возбужденному уголовному делу. Известно, что подозреваемый в 1999 году уже представал перед судом, но был оправдан и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину за интимную связь с школьницей. Отмечается, что близость между девушкой и парнем была по согласию.