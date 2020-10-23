От коронавируса в Петербурге умерли еще 32 человек

От коронавируса в Петербурге умерли еще 32 человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе объявили вторую волну.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 3565 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 32 человека.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у тысяч петербуржцев. При этом более 2 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 1,4 миллиона человек и более 25,2 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19. Это может вызвать только осложнения, среди которых устойчивость организма к лечению, в случае, заболевания инфекцией.

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