От коронавируса в Петербурге умерли еще 32 человек

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе объявили вторую волну.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 3565 летальных исходов. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 32 человека.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у тысяч петербуржцев. При этом более 2 тысяч человек уже выздоровели.

В России заболело более 1,4 миллиона человек и более 25,2 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19. Это может вызвать только осложнения, среди которых устойчивость организма к лечению, в случае, заболевания инфекцией.