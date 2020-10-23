Задержан юноша, устроивший стрельбу на Петергофском шоссе

В Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении учащегося колледжа 2002 года рождения. Юноша совершил кражу из магазина и устроил стрельбу возле дома №51 по Петергофскому Шоссе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 21 октября в полицию поступило сообщение о стрельбе и краже из магазина в одном из домов по Петергофскому шоссе. Прибывший на место наряд ГИБДД задержал юношу, у которого был обнаружен и изъят аэрозольный пистолет и складной нож. Выяснилось, что мальчик является студентом колледжа.

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Выбрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге спустя 4 месяца задержали подозреваемых в похищении женщины.