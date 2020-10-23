Петербург с начала пандемии заработал 54 млн на штрафах

За это время было выявлено 9,5 тысяч правонарушений.

В Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавируса выявили более 9,5 тысяч правонарушений. Благодаря этому бюджет удалось пополнить 54 миллионами рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Северной столицы отметил, что все ограничения, введенные в связи с пандемией, носят профилактический и предупредительный характер. Ему бы не хотелось ужесточать их, так как это непременно скажется на экономике.

Беглов заявил, что петербуржцы относятся к происходящему с пониманием и стараются выполнять все указания медиков – носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса в Петербурге умерли еще 32 человека. Пандемия продолжает набирать обороты: в городе объявили вторую волну.