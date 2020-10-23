За прошедшие сутки в Петербурге произошло 13 наездов на пешеходов: 2 человека погибли

В Северной столице и Ленинградской области за минувшие сутки произошло 13 ДТП, связанных с наездом автомобилей на пешеходов. В результате происшествий 12 человек получили травмы, 2 человека скончались.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, все дорожно-транспортные проишествия произошли в темное время суток. В ночь с 22 по 23 октября сотрудниками полиции было зафиксировано 13 происшествий в городе и регионе.

Отмечается, что такое увеличение ДТП на дорогах связано с установившейся в регионе пасмурной погодой. Поэтому сотрудники полиции просят использовать световозвращающие элементы для безопасности в темное время суток. А также напоминают водителям, что они должны уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на проспекте Наставников водитель совершила смертельный наезд на пешехода.