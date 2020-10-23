«Это только начало большого пути»: Ленобласть станет торговым партнером для Белоруссии

&#171;Это только начало большого пути&#187;: Ленобласть станет торговым партнером для Белоруссии
Ленобласть развивает сотрудничество с Белоруссией. Фото: Википедия

В пятницу, 23 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с белорусской делегацией, во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым о потенциале ленинградских портов для белорусских транспортных потоков.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на встрече обе стороны обсудили план по развитию сотрудничества. Ленобласть планирует в ближайшие два года войти в пятерку крупных торговых партнеров-регионов для Белоруссии.

«Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути», – заявил Александр Дрозденко.

Отмечается, что белорусской делегации покажут областные торговые комплексы для знакомства с их работой и возможностями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала 2020 года в Петербург и Ленобласть ввезли 244 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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