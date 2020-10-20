С начала 2020 года в Петербург и Ленобласть ввезли 224 тысячи тонн рыбы и морепродуктов

За девять месяцев текущего года на территорию Петербурга и Ленинградской области через пограничные пункты ввезли 224 тысячи тонн и морепродуктов.

Вся продукция прошла ветеринарный контроль сотрудников территориального Управления Россельхознадзора. Наибольший объем морских деликатесов прибыл в Большой порт Санкт-Петербурга из Фарерских островов, Чили, Китая и Вьетнама — специалисты проверили 208 тысяч тонн.

Кроме того, 13,5 тысяч тонн рыбы и морепродуктов было ввезено через «Торфяновку» — пункт пропуска на границе Ленобласти и Финляндии. В число поставщиков также вошли Фарерские острова, а еще Финляндия, Чили и Швеция. Через пропускной пункт «Ивангород» на границе с Эстонией прибыло 592 тонны местной продукции.

Еще 116 тонн рыбы и других морских созданий прибыли через морской порт «Усть-Луга» из Эквадора. В аэропорту Пулково ветеринарный контроль прошли 5 тонн товаров из Шри-Ланки, Туниса, Марокко и других стран. Вся продукция была успешно пропущена к дальнейшему следованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора проверили яйца, отправляющиеся из Ленобласти в ОАЭ.