В Ленобласти два ребенка жили с мертвыми родителями

Одному ребенку год, а другому - пять лет. Фото: pixabay.com

Одному ребенку год, а другому - пять лет. Фото: pixabay.com

На протяжении двух суток дети находились в одной квартире с трупами.

В Кингисеппском районе Ленинградской области нашли два трупа в одной из квартир. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Известно, что в помещении также находились двое детей, которые на протяжении двух суток жили с трупами. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, пока непонятно, что стало причиной смерти мужчины и женщины.

Дети сейчас находятся у дедушки, также есть родственники погибших, которые готовы помогать с воспитанием детей. Уточняется, что одному ребенку год, а другому пять лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коммуналке на 7-й Красноармейской нашли изувеченный труп. Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти.