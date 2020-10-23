Власти Ленобласти попросили выделить из бюджета РФ 9,4 млрд рублей на восстановление прав дольщиков

Власти Ленобласти попросили выделить из бюджета РФ 9,4 млрд рублей на восстановление прав дольщиков
Власти Ленобласти просят 9,4 млрд рублей на восстановление прав дольщиков. Фото: lesnaya.life

Власти Ленинградской области отправили запрос в федеральное правительство с просьбой изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, соответствующие письма направили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор региона Сергей Перминов. Запросы адресованы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе профильного комитета Совета Федерации.

Уточняется, что власти предлагают изменить софинансирование в соотношении 33% на 67%. Меньшую сумму стоит выделять из бюджета Ленобласти, а большую из бюджета РФ. Либо есть второй вариант – выделить на данную программу дополнительно 9,4 млрд рублей.

На данный момент пропорция имеет соотношение 51% на 49%. А на завершение долгостроев зарезервировано 2,8 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обманутым дольщикам можно будет повторно использовать материнский капитал.

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