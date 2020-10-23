Власти Ленобласти попросили выделить из бюджета РФ 9,4 млрд рублей на восстановление прав дольщиков

Власти Ленинградской области отправили запрос в федеральное правительство с просьбой изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, соответствующие письма направили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенатор региона Сергей Перминов. Запросы адресованы председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе профильного комитета Совета Федерации.

Уточняется, что власти предлагают изменить софинансирование в соотношении 33% на 67%. Меньшую сумму стоит выделять из бюджета Ленобласти, а большую из бюджета РФ. Либо есть второй вариант – выделить на данную программу дополнительно 9,4 млрд рублей.

На данный момент пропорция имеет соотношение 51% на 49%. А на завершение долгостроев зарезервировано 2,8 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обманутым дольщикам можно будет повторно использовать материнский капитал.