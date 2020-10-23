Петербурженка нашла ружье во время уборки в своей квартире

Петербурженка нашла ружье во время уборки в своей квартире
Охотничье ружье, найденное женщиной в кладовке. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Жительница Петербурга добровольно сдала в подразделение Росгвардии найденное в квартире ружье. Оно принадлежало ее покойному мужу.

Как сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу, в отдел обратилась местная жительницы с заявлением о добровольной выдаче охотничьего ружья, хранящегося у нее дома.

Заявительница рассказала, что нашла ружье в кладовой во время уборки квартиры. Хозяином оружия был ее супруг, скончавшийся в мае этого года. О том, что ружье хранилось в ее квартире, она не знала, а обнаружив — сразу сообщила правоохранителям.

Инспекторы ведомства установили, что это охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-27М» 12-го калибра, зарегистрированное в установленном порядке.

После смерти мужчины оружие хранилось в квартире незаконно, но при добровольной сдаче женщина освободилась от уголовной ответственности и даже может претендовать на денежное вознаграждение.

Ружье изъяли и передали полиции на последующую утилизацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина устроил стрельбу из травмата на ферме в Ленобласти.

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