Петербурженка нашла ружье во время уборки в своей квартире

Жительница Петербурга добровольно сдала в подразделение Росгвардии найденное в квартире ружье. Оно принадлежало ее покойному мужу.
Как сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Петербургу, в отдел обратилась местная жительницы с заявлением о добровольной выдаче охотничьего ружья, хранящегося у нее дома.
Заявительница рассказала, что нашла ружье в кладовой во время уборки квартиры. Хозяином оружия был ее супруг, скончавшийся в мае этого года. О том, что ружье хранилось в ее квартире, она не знала, а обнаружив — сразу сообщила правоохранителям.
Инспекторы ведомства установили, что это охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-27М» 12-го калибра, зарегистрированное в установленном порядке.
После смерти мужчины оружие хранилось в квартире незаконно, но при добровольной сдаче женщина освободилась от уголовной ответственности и даже может претендовать на денежное вознаграждение.
Ружье изъяли и передали полиции на последующую утилизацию.
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