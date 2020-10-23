Мужчина устроил стрельбу из травмата на ферме в Ленобласти

Мужчина устроил стрельбу из травмата на ферме в Ленобласти
Изъят травматический пистолет. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в местного жителя фермы. Потерпевший получил ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информация о стрельбе на ферме поступила в полицию 22 октября примерно в 15:00. Инцидент произошел в лесу у деревни Большое Горлово.

По версии следствия, 42-летний мужчина в результате конфликта произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего 30-летнего оппонента.

Потерпевший был госпитализирован в больницу. Состояние ранений оценивается, как средней тяжести.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Злоумышленник задержан до выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина получил условный срок за оскорбления в адрес сотрудника полиции.

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