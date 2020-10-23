В Петербурге врач рассказал о том, что у человека к 30 годам снижается иммунитет к кори

В Петербурге врач рассказал о том, что у человека к 30 годам снижается иммунитет к кори
Заболевание вирусом кори. Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В Северной столице врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал о том, что стоит сделать повторную прививку от кори, так как с возрастом человек теряет антитела к болезни.

Борис Шеляпин отметил, что у людей после 30 лет снижается иммунитет к кори. При этот, даже если человек в детстве прививался от болезни.

Врач советуют жителям города сдать анализ на антитела к вирусу кори или пройти ревакцинацию. В таком случае организм сможет выработать антитела, если прививка ни разу не ставилась, а если была вакцинация, то антитела в организме значительно возрастут в количестве.

Напомним, что корь – это вирусное и очень заразное заболевание, которое характеризуется высокой температурой и пятнистой сыпью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге выявлено 512 случаев заболевания коклюшем.

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