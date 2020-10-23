Выписывать штрафы за отсутствие масок в Петербурге смогут не только правоохранители

Правом выписывать штрафы для пассажиров, которые едут в общественном транспорте без маски, наделят не только транспортных полицейских, но и сотрудников Смольного.

В пятницу, 23 октября, городской губернатор Александр Беглов подписал постановление об усилении контроля за соблюдением коронавирусных ограничений в Петербурге. Документ опубликован на портале правовых актов.

Так, штрафовать «безмасочников» в общественном транспорте теперь смогут еще и представители администраций районов Петербурга и городского Комитета по транспорту.

Руководители администраций и комитета выберут должностных лиц, которые и будут составлять протоколы об административных правонарушениях. За выполнением постановления проследит вице-губернатор Валерий Пикалев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в электричках Ленобласти поймали 15 пассажиров без масок.