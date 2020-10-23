В электричках Ленобласти поймали 15 пассажиров без масок

В Ленинградской области начались рейды за соблюдением масочного режима в пригородных поездах.

Как сообщили в областной администрации, утром в пятницу, 23 октября, управление по транспорту Ленобласти, СЗППК и транспортная полиция провели рейды в поездах, курсирующих между Петербургом и Лугой, а также поселком Сиверский.

Стражи порядка выявили 15 пассажиров без масок, на них составили административные дела. Кроме того, с ними провели беседу о необходимости использования СИЗ в пандемию коронавируса.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предупреждал, что за соблюдением местными жителями санитарных мер ужесточат контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии коронавируса жителям Петербурга выписали штрафов на 54 млн рублей.