Российский ЦНИИ химии и механики попал под санкции США

Российский ЦНИИ химии и механики попал под санкции США
США продолжают вводить санкции. Фото: https://pixabay.com/

США ввели санкции против российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в пятницу, 23 октября, на сайте Министерства финансов США.

Уточняется, что ограничительные меры приняли в рамках закона США «противодействии противникам Америки посредством санкций». Американская сторона считает, что работа предприятия связана с «опасной вредоносной программой Triton». Отмечается, что эта программа разработана для того, чтобы «наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности».

Санкции предполагают заморозку активов в США. Кроме того, американские граждане и компании не смогут вести бизнес с предприятием.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее в Белом доме заявили, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.

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нии ограничения санкции США


 

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