В Белом доме пожаловались, что в России уже не на что накладывать санкции

В Белом доме пожаловались, что в России уже не на что накладывать санкции
Белый дом в Вашингтоне. Фото: pixabay

В Белом доме заявили, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.

По словам советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберта О’Брайена, становится все сложнее искать объекты и персоналии, на которые можно было бы наложить санкции.

Как сообщили РИА Новости, США подвергли санкциям уже порядка 300 организаций и граждан РФ. Советник добавил, что Вашингтон ввел санкции против «всех энергетических компаний».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом Трамп пообещал расцеловать избирателей. Он отметил, что готов поцеловать как женщину, так и мужчину.

Напомним, о болезни Трампа стало известно в начале октября. Его госпитализировали в медучреждение. К настоящему моменту, по словам хозяина Белого дома, у него выработался иммунитет и он чувствует себя полным сил.

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