Переболевший коронавирусом Трамп пообещал расцеловать избирателей

Президент США Дональд Трамп пообещал расцеловать избирателей, поскольку у него выработался иммунитет к Covid-19.

Такое заявление он сделал в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Американский лидер отметил, что готов расцеловать всех своих сторонников, тем самым показать, что он больше не заразен. Как сообщили РИА Новости, при этом он готов поцеловать как женщину, так и мужчину.

«Поцелую каждого», — заявил Трамп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен. По данным медиков, он подходит под критерии Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) для прекращения изоляции.