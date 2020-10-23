Американские ученые назвали продукты для повышения либидо

Американские ученые назвали продукты для повышения либидо
Названа диета для здоровой семейной жизни. Фото: Pixabay

Ученые из США пришли к выводу о том, что повысить половое влечение поможет диета. Так, для здоровой семенной жизни женщинам следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, а мужчинам – органической пище.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне, передает РИА Новости. Они решили изучить, как питание влияет на половое влечение.

Так специалисты пришли к выводу о том, что органические продукты повышают общее самочувствие у мужчин, обеспечивают приток энергии, повышают либидо. Специалисты предположили, что в такой еде меньше химии, которая угнетает нервную систему.

Кроме того, исследователи составили статистику, по которой к сексуальной дисфункции у женщин часто приводят метаболический синдром, лишний вес и сердечно-сосудистые болезни. Справиться с этой проблемой поможет средиземноморская диета, которая содержит много овощей, рыбы и цельное зерно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о продуктах, необходимых в рационе для профилактики остеопороза.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
диета либидо половое влечение ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американские ученые назвали продукты для повышения либидо
Рэпер Баста потерял отца
Две легковушки устроили ночное ДТП на Петергофском
РПЦ хочет передачи шести зданий в Петербурге
Глава МИД Армении оценил переговоры в Вашингтоне
Matiz и Kia устроили ДТП на Октябрьской набережной
«Ахмату» пришлось извиниться после нападения фаната на судью
На Большой Пороховской провалился асфальт