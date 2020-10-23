Американские ученые назвали продукты для повышения либидо

Ученые из США пришли к выводу о том, что повысить половое влечение поможет диета. Так, для здоровой семенной жизни женщинам следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, а мужчинам – органической пище.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне, передает РИА Новости. Они решили изучить, как питание влияет на половое влечение.

Так специалисты пришли к выводу о том, что органические продукты повышают общее самочувствие у мужчин, обеспечивают приток энергии, повышают либидо. Специалисты предположили, что в такой еде меньше химии, которая угнетает нервную систему.

Кроме того, исследователи составили статистику, по которой к сексуальной дисфункции у женщин часто приводят метаболический синдром, лишний вес и сердечно-сосудистые болезни. Справиться с этой проблемой поможет средиземноморская диета, которая содержит много овощей, рыбы и цельное зерно.

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