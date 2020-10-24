Золушка в новом фильме Disney станет парнем и будет продавать кроссовки

Студия Disney снимет фильм под названием Sneakerella. Картина представит собой современную интерпретацию сказки о Золушке.

Как сообщает Deadline, главным героем ленты станет парень-афроамериканец. Он будет продавать кроссовки в магазине обуви, который принадлежал его покойной матери. (Отсюда и название – Sneakerella можно перевести как «Кроссолушка»). Свой талант молодой человек должен прятать от злых отчима и сводных братьев.

Действия мюзикла будут проходить в Нью-Йорке. Роль главного героя исполнит звезда «Оно» Чоузен Джейкобс. Он встретит не принца, а дочь легенды НБА.

Уже известно, что фильм в первый раз покажут на стриминг-сервисе Disney+ в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что компания Disney начала предупреждать о расизме в старых мультфильмах.