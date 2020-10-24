В Пулково без задержек и отмен рейсов в субботу

Сегодня, 24 октября, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на утро субботы, 24 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Петербурга «Пулково» задержали преступника из Калининграда. Мужчина, направлявшийся в Северную столицу, совершил кражу мобильного телефона у пассажира, который отравился в Новосибирск.

Благодаря оперативным действиям, стражи порядка смогли довольно быстро раскрыть преступление. Мужчину задержали в «Пулково» для выяснения обстоятельств, а позже установив факт кражи, передали нарушителя сотрудникам полиции. По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.