В Пулково задержали карманника из Калининграда

В петербургском аэропорту задержали преступника из Калининграда. Молодой человек, вылетавший в Петербург, похитил телефон другого пассажира, направлявшегося в Новосибирск.

Транспортные полицейские Пулково получили сообщение от коллег из аэропорта Янтарного края о том, что на рейсе, прибывающем в Северную столицу, находится подозреваемый в совершении кражи. Стражи порядка встретили мужчину и установили его личность.

Оказалось, что 27-й летний злоумышленник проживает в поселке Калининградской области. Он вылетал в Петербург из аэропорта Храброво на заработки. На ленте перед пунктом досмотра он увидел бесхозный смартфон и решил, что владелец за ним не вернется, а значит, можно его присвоить. Между тем, 33-летний житель Новосибирска, отправлявшийся из Калининграда домой, обнаружил пропажу и обратился к дежурным полицейским.

Благодаря оперативно скоординированным действиям правоохранителей, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Вора передали полиции, возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяного петербуржца задержали в аэропорту Калининграда за неподобающее поведение.