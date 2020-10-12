Пьяный петербуржец не смог улететь домой из Калининграда, его задержали в аэропорту

В Калининграде правоохранители задержали пассажира, который привлек внимание шатающейся походкой. Он планировал улететь в Петербург.

Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. Там отметили, что 36-летний петербуржец был задержан. Оказалось, что мужчина был пьян. Его доставили в дежурную часть линейного отдела, где в отношении него возбудили административное производство.

Теперь пассажиру грозит административный штраф до 1,5 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге следователи проверяют обстоятельства аварийной посадки частного легкомоторного самолета на территорию порта Бронка в городе Ломоносов. В октябре этого года самолету пришлось совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.