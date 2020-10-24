Женщина и четыре ребенка скончались при пожаре в частном доме в Якутии

В субботу, 24 октября, в Намском районе в Якутии в селе Крест-Кытыл произошло возгорание в частном жилом доме. На месте случившегося погибли четверо детей и женщина.

По информации главного управления МЧС по Якутии, предварительная причина пожара – короткое замыкание греющего кабеля канализации. В общей сложности огонь охватил 160 квадратных метров. В ликвидации огня приняли участие 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

Сообщается, что погибло четверо детей и женщина. Также есть пострадавший мужчина. На месте проишествия работают сотрудники следственного комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге случился пожар в многоэтажке в Мурино. Живущих в квартире мужчину и женщину удалось спасти через балкон. Потерпевшие получили ожоги. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь по повышенному рангу опасности.