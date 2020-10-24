В Петербурге неизвестный обманул пенсионерку на 130 тыс. рублей, представившись ее сыном

В Северной столице сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства мошенничества в отношении пенсионерки. Злоумышленник похитил у женщины 130 тыс. рублей, представившись ее сыном по телефону.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 23 октября в полицию обратилась пенсионера 1943 года рождения с сообщением, что у нее похитили деньги. По словам женщины, около 13:30 ей на городской телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном и сказал, что ему срочно нужны деньги.

После этого, около 16:00 к дому №87/1 на проспекте Просвещения к пенсионерке приехал автомобиль. Водитель сообщил, что он от ее сына и приехал забрать деньги. Пенсионерка передала 130 тыс. рублей неизвестному.

Кроме этого, вечером этого же дня сотрудники полиции задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который является водителем такси. Правоохранительные органы устанавливают его причастность к данному преступлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерку обманули у метро. Ее уговорили отдать 800 тыс. рублей.