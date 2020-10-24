В Петербурге выясняют, как отравились два подростка

Полицейские начали проверку из-за инцидентов в Невском и Московском районах.

В Санкт-Петербурге отравились сразу двое подростков – один в Невском, а другой в Московском районе. По данным фактам проводятся проверки, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 23 октября, на Кузнецовской улице полицейские заметили компанию подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Двум из них потребовалась помощь врачей, одного пришлось госпитализировать. Медики отмечают, что он отравился этанолом, состояние тяжелое.

Второму парню стало плохо на улице Бадаева. В его организме обнаружили неизвестное психотропное вещество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца госпитализировали с отравлением после неудачного ограбления аптеки.