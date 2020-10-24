В Выборге невнимательный продавец не спросил паспорт у подростка и заплатит теперь штраф

В Выборге невнимательный продавец не спросил паспорт у подростка и заплатит теперь штраф
Подростку продали сигареты, не спросив паспорт. Фото: Pixabay

В магазине несовершеннолетнему продали сигареты.

В Выборге в ходе рейда по торговым точкам нашли магазин на Садовой улице, в котором продали сигареты подростку. Продавец не попросил у парня документы, что является нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели разъяснительную работу с директором и персоналом магазина. Предпринимателю грозит штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура взялась за торгующий сигаретами у школы магазин на Васильевском. По статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» возбуждены административные дела.

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