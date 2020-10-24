На КАД валяются мешки с отсевом: никто не знает, откуда они взялись

Мешки могут спровоцировать аварию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мешки могут спровоцировать аварию. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы не угодить в аварию.

На Кольцевой автомобильной дороге перед Мурманской трассой сегодня, 24 октября, заметили разбросанные мешки с отсевом. Об увиденном рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Почему мешки со стройматериалами лежат посреди дороги – никто не знает. Автомобилисты, обратившие внимание на препятствия, предупредили остальных: мешки могут стать причиной ДТП.

На снимках видно несколько мешком, валяющихся в правом ряду. Их владелец оставил их далеко позади.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пискаревском водитель пытался сбежать с места ДТП, в результате которого пострадал человек. Полицейские смогли остановить горожанина.