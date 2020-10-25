У древних майя нашли современные технологии

Ученые Университета Цинциннати выяснили, что майя пользовались сложной технологией очистки воды. Оказалось, что фильтры они делали из натуральных материалов.

Об этом сообщается в журнале Scientific Reports. Система фильтров была обнаружена в Тикале, в водохранилище Корриенталь. Оно являлось важным источников питьевой воды.

Специалисты полагают, что майя использовали для фильтров кварц и цеолит. Они образуют естественное молекулярное сито. Примечательно, что эти минералы до сих пор используют в современных системах очистки питьевой воды.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что древнюю цивилизацию майя едва не уничтожило извержение вулкана. Оказалось, что катастрофа была одним из мощнейших извержений в истории человечества. Шлейф лавы и пепла, по предварительным данным, поднялся на 45 километров.