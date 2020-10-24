Петербургские молодые ученые стали лауреатами премии правительства России

Петербургские молодые ученые стали лауреатами премии правительства России
СПбГУПТД. Фото: ww.instagram.com/spsutd/

Коллектив молодых ученых из Петербурга получил премию правительства России в области науки и техники для молодых исследователей. Лауреатами стали представители Санкт-Петербургского государственных промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Речь идет о пяти доцентах кафедры интеллектуальных систем и защиты информации университета.

Специалисты смогли разработать метод проверки качества продукции. Предполагается, что его можно применять не только в легкой промышленности, он может использоваться в автомобилестроении, авиастроении, а также на предприятиях оборонного комплекса и судостроения.

Как писала gazeta.spb.ru ранее в Петербурге прошла церемония награждения лауреатов премии «Фигаро». В 2020 году лауреатами премии стали Станислав Любшин, Евгения Симонова, Антон Шагин, Любовь Виролайнен, Виктор Сухоруков, поэт Илья Резник, и другие.

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