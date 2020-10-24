BMW лег на крышу у «Крестов»

ДТП на Арсенальной набережной. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Арсенальной набережной. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге на Арсенальной набережной перевернулась иномарка. На крышу там лег BMW.

Об аварии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что перевертыш заметили у «Крестов». Есть ли в результате аварии пострадавшие, очевидцы не поясняют.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель легкового автомобиля скончался в больнице после серьезного ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Накануне иномарка столкнулась с автобусом ПАЗ на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы.